Manisa'da deprem nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti...

Son zamanlarda sıkça sarsılan Balıkesir, bir kez daha sallandı.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 şiddetindeki sarsıntı, tüm Ege ve Marmara Bölgesi'nde, İç Anadolu'nun belli kesimlerinde ve Manisa'da da hissedildi.

26 EVDE HAFİF HASAR TESPİT EDİLDİ

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi.

HASTANELERE BAŞVURAN 39 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Özkan; Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde, eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.