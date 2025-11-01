Manisa'da geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl, tamamen kurudu Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde yer alan, geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl, bu kez tamamen kurudu. Son hali kaydedilen gölün tabanında büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

Göster Hızlı Özet Sülüklü Göl, geçen yıl tankerlerle su taşınarak kurtarılmasına rağmen bu yıl tamamen kurudu.

Gölün tabanında büyük çatlaklar oluştu ve son hali kaydedildi.

Manisa'da 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 600 metre yükseklikteki Sülüklü Göl'de su seviyesi, geçen yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle düştü. Türkiye'nin doğal gölleri arasında bulunan ve doğal güzelliği ile hayran bırakan göle, kurumaması için tankerlerle su taşındı. GÖL TAMAMEN KURUDU Taşıma suyuyla yeniden can bulan göl, bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle tamamen kurudu. Gölün tabanında büyük çatlaklıklar oluştu. Gölün son hali görüntülendi.

