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İHA

Manisa'da kent genelinde gece saatlerinde yapılan geniş çaplı narkotik denetiminde, aranan şahıslar yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan uygulama, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde etkili oldu.

GENİŞ KAPSAMLI UYGULAMA YAPILDI

Akşam saatlerinde yapılan ‘Narko Alan Uygulaması’na 78 ekip ve 267 personel katıldı.

Okul çevreleri, parklar, eğlence mekanları ve metruk binalarda yapılan kontrollerde 1803 kişi sorgulandı. Aranan 5 şahıs bu kontroller sırasında yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Uygulamada ayrıca 761 araç kontrol edildi, 79 sürücüye toplamda 309 bin 394 TL para cezası kesildi ve 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 5 gram metamfetamin, 1,74 gram esrar, 263 adet ecstasy hap, 149 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

SUÇLULAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişi hakkında TCK 191’den işlem yapılırken, 2 kişi ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.