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Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı

Yunusemre ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıkarken bölgeye yönlendirilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA DHA
23.07.2025 17:45

Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangını haberlerine bir yenisi eklendi. 

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dumanlar yükseldi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Manisa Organize Sanayi Bölgesi karşısında bulunan ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Emlakdere ve Kayapınar mahalleleri yönüne ilerlemeye başladı.

MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbarla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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