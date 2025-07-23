Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangını haberlerine bir yenisi eklendi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dumanlar yükseldi.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Manisa Organize Sanayi Bölgesi karşısında bulunan ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Emlakdere ve Kayapınar mahalleleri yönüne ilerlemeye başladı.
MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbarla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.