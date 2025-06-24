Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na butlan kararı resti

CHP'de "şaibeli kurultay" davası gündemden düşmüyor ve düşmeyecek gibi duruyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşandığı iddia edilen şaibelere karşı dava süreci devam ediyor.

Bu kapsamda mahkeme kararı 30 Haziran'da bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNME FİKRİ, YAVAŞ'I MEMNUN ETMEDİ

Mahkemenin şaibe olduğu yönünde 'mutlak butlan' kararı vermesi durumunda CHP'nin söz konusu kurultay ile görev alan tüm yetkililerinin yetkilerinden arındırılması ve bir önceki yöneticilerin göreve gelmesi öngörülüyor.

Yani Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına dönebilir.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına yeniden dönmesini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da istemediği ortaya çıktı.

BİR ARAYA GETİRME ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

İsmail Saymaz, Halk TV’de Sinem Fıstıkoğlu’nun sunduğu “Manşet 15” programında, CHP Kurultayı davasında dair kulis bilgilerini aktarırken, Mansur Yavaş kısmına özellikle dikkati çekti.

Saymaz, “Sayın Kılıçdaroğlu'yla Özel'i bir araya getirmek yönünde çeşitli çabalar vardı.” derken, üçlü bir görüşmeden de bahsetti.

YAVAŞ, SEÇER VE ÖZKOÇ BİR ARAYA GELDİ

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer ve CHP PM Üyesi Engin Özkoç bir araya geldi.

Bu üç ismin daha önce 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ettiğini hatırlatan Saymaz, özellikle Vahap Seçer’in hem Kılıçdaroğlu’na hem de İmamoğlu’na yakın durduğunu ifade etti.

Üç isim, Özgür Özel’in bilgisi dahilinde Kılıçdaroğlu’nun ofisine giderek bir saatten uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu’na "Gelin, sizi Özgür Özel'le buluşturalım. Özel şu an görüşme için bizden haber bekliyor. Lütfen çıkın, 'Bir butlan kararı verilirse ben bunu kabul etmem' deyin." dedikleri öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ RESTİ ÇEKTİ

Buna göre, görüşmede butlan kararı çıkarsa Mansur Yavaş’ın, “Ben herhangi bir göreve talip olmayacağım.” dediği öne sürüldü.

"SİZİNLE BERABER HAREKET ETMEYİZ"

Saymaz açıklamasını, "Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'na 'Butlan kararını doğru bulmuyoruz, böyle bir karar çıkarsa sizinle beraber hareket etmeyiz, sizinle aynı fikirde olmayız' dedikleri bana aktarıldı." sözleriyle tamamladı.