Mansur Yavaş'tan Mesut Özarslan'a: Bu karar asla kabul edilemezdir

- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
- Mansur Yavaş, Özarslan'ın kararını eleştirerek bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.
- Ayrıca Yavaş, yetkinin milletin olduğunu ve bunun keyfi bir şekilde devredilemeyeceğini vurguladı.
Siyaset arenasında sıcak saatler yaşanıyor.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarafından kendisine küfürlü mesajler geldiğini söyledi.
Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.
YAVAŞ: ASLA KABUL EDİLEMEZDİR
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavaş, şunları kaydetti:
Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir.
Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir.
Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz.
"BU YETKİ, EMANETTİR GASPEDİLEMEZ"
Özarslan'ın daha önce yaptığı açıklamaları ile çeliştiğini söyleyen Yavaş, "Unutulmamalıdır ki; Yetki millettindir. Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez.
Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır." ifadelerini kullandı.
"BAZI KARARLAR HAFIZALARA KAZINIR"
Özarslan'ın bu kararının unutulmayacağını belirten Yavaş, şu ifadelere yer verdi:
Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir.
Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır.
Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar.