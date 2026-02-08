Mansur Yavaş'tan Mesut Özarslan'a: Bu karar asla kabul edilemezdir

Siyaset arenasında sıcak saatler yaşanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarafından kendisine küfürlü mesajler geldiğini söyledi.

Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

YAVAŞ: ASLA KABUL EDİLEMEZDİR

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavaş, şunları kaydetti:

Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir.



Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir.



Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz.

"BU YETKİ, EMANETTİR GASPEDİLEMEZ"

Özarslan'ın daha önce yaptığı açıklamaları ile çeliştiğini söyleyen Yavaş, "Unutulmamalıdır ki; Yetki millettindir. Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez.

Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır." ifadelerini kullandı.

"BAZI KARARLAR HAFIZALARA KAZINIR"

Özarslan'ın bu kararının unutulmayacağını belirten Yavaş, şu ifadelere yer verdi: