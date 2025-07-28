Market, kasap, manav ve restoranlarda yeni dönem: Uymayan 105 bin TL ceza ödeyecek!

Gıda güvenliği konusunda vatandaşların içini rahatlatacak önemli bir adım atan Tarım ve Orman Bakanlığı, marketten restorana kadar tüm satış ve tüketim noktalarında yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Artık marketler, kasaplar, manavlar ve restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerleri; denetim bilgilerini içeren karekodları görünür bir şekilde sergilemekle yükümlü olacak.

Bu dijital sistem sayesinde tüketiciler, cep telefonlarıyla karekodu okutarak işletmenin denetim geçmişine anında ulaşabilecek.

Son denetim tarihi, hijyen koşulları, tespit edilen eksiklikler ve daha fazlası şeffaf bir şekilde gözler önüne serilecek. Böylece sadece fiyat değil, güven de seçim kriteri olacak.

GEÇMEYEN CEZA ÖDEYECEK!

Uygulama kapsamında gıda işletmeleri karekodlarını oluşturarak, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği bir alana yerleştirecek.

Böylece vatandaşlar, işletmelerinin en son ne zaman denetlendiğini, denetim sonuçlarını görebilecek. Bakanlık uygulamanın takibini yapacak, karekoda geçmeyen işletmelere 105 bin TL para cezası uygulanacak.