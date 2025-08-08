Marketlerde "gizli denetim" dönemi: Müfettişler görev yapacak

Türkiye'de herkesin bildiği zincir marketlerle ilgili bazı detaylar gündeme gelmeye başladı.

Özellikle sosyal medya üzerinden hızla yayılan bazı görüntüler, tepki çekti.

Bu görüntülerde; çalışanların zor koşullar altında işlerini yaptıkları, yorgunluktan bayıldıkları ve hem kasaya hem reyona hem de depoya baktıkları görüldü.

Vatandaşlardan tepki gören bu görüntüler sonrası zincir marketlerde denetimlerin artırılması istendi.

Bunun üzerine de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hızla harekete geçti.

MARKETLERDE GİZLİ MÜFETTİŞ

Sabah'ın haberine göre; bakanlık, çalışanların koşullarının incelemesi için zincir marketlere gizli müfettişler göndermeye başladı.

Çalışma saatlerini yakın takibe alan gizli müfettişler durumu raporluyor.

YASAL DÜZENLEME YOLDA

Edinilen bilgilere göre bakanlık bununla ilgili de yasal bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

TEK TEK İNCELEME YAPILIYOR

Dinlenme saatlerinde çalışanların hakkı kullanıp kullanamadığı, mesai saatleri ve bunların ödemelerinin yapılıp yapılmadığı yönünde de inceleme yapılıyor.