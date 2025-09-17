Marmara bölgesinin ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleşti

Tarımsal üretimin temelini zeytinin oluşturduğu İznik ilçesinde bu seneki zeytin hasadının ardından ilk zeytinyağı sıkımı da gerçekleşti.

Bursa'da yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri içinde en çok alanı kaplayan, en fazla üreticiye sahip ve tarımsal ürünler içinde gayrisafi milli hasılaya katkısı en yüksek ürün olan zeytinyağının ilk sıkımı el değmeden gerçekleşti.

"MARMARA BÖLGESİNİN İLK ZEYTİNYAĞIMI ÜRETİYORUZ"

10 yıldır bu meslekte bulunduğunu belirten zeytinyağı fabrikası kurucularından Oğuz Yıldırım, şöyle konuştu:

Kısmetse bu yıl 11'inci sezonunu yaşayacağız. Bu zeytinyağı sıkımı normal bir tarih değil, erken bir tarihtir. Şu anda Marmara bölgesinde ilk zeytinyağı üretimini biz gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Biz ona ilk hasat ismini verdik. İlk hasat zeytinyağı üretimimizi yapıyoruz. Bunu eylül ayının 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriyoruz.

"KALİTELİ ZEYTİNYAĞI ÜRETMEK İSTİYORUZ"

Normalde bu çok erken bir tarihtir. Biz sofralık zeytin üretici olduğumuz için, Ekim 15 veya Kasım ayı itibarıyla zeytinyağı üretimi gerçekleştiriliyor. Biz bunu Eylül ayına çekerek, kaliteli zeytinyağı üretmek istiyoruz. Çünkü erken hasattan yapılan bu zeytinyağlarının polifenol değeri yüksek oluyor.



Dünya standartlarının üzerinde, ödüllük zeytinyağı üretiyoruz. Bu hasat zeytinyağı sıkımından sonra dinlenmeye alınacak. Dinlendikten sonra filtrasyon işlemini gerçekleştireceğiz. Gelecek sezona kadar satışını gerçekleştireceğiz.

"BU YIL SOFRALIK ZEYTİN DAHA ÇOK"

Bu ilk üretimlerde verimin yaklaşık 10 kilo zeytinden 1 litre zeytinyağı olacak şekilde gerçekleştiğini belirten Yıldırım, "Bu zeytindeki yüzde yağ oranına 8 kilodan veya 12 kilodan olarak bölgedeki olgunluğa göre değişiklik gösteriyor. Genel rekolteye bakacak olursak, yağlık zeytin olarak bu yıl daha rekolte olacak diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 80 yağlık zeytin, yüzde 20 sofralık zeytin hasadı vardı. Çok iyi bir sezon geçirdik. Bu yıl ise yüzde 80 sofralık, yüzde 20 ise yağlık olarak değerlendirilecektir" diye konuştu.

"ZEYTİNYAĞINDA 'PAÇAL' OYUNU"

Zeytinyağında da fiyat kırmak için karışımlar yapıldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi.

Bunun adına paçal denmektedir. Paçal yapılan zeytinyağları ucuza satılır. Zeytinyağına zeytinyağı karıştırılarak üretilir. Kusurlu zeytinyağı ile kusursuz zeytinyağı karıştırılarak fiyat düşürülür.



Biz sadece natürel ve kaliteli zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Herhangi bir karıştırma söz konusu bile olmamaktadır. Ayrıca bizim burada, zeytinlere sadece toplanırken el değiyor. Daha hiç el değmeden makine hattında tüketilebilir zeytinyağı ortaya çıkıyor. Tamamen kapalı sistem olarak üretim gerçekleştiriyoruz.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE EN İYİ ZEYTİNYAĞINI ÜRETMEK MÜMKÜN"

Zeytinyağında en değerli olanın ilk üretilen bu hasat olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hasat arttıkça üretim maliyetleriyle birlikte zeytinyağı fiyatları da ona göre düşüyor. Özümde milliyetçiyimdir. Ancak çok bölgeci davranamam. Çünkü kaliteli zeytinyağı Türkiye'nin dört bir yanında üretilebilir. Yeter ki, zeytinin doğru yetiştirilmesi, doğru toplanması ve zeytinyağının doğru üretilmesi gerekiyor.

Hangi bölgede yetiştiği değil, nasıl yetiştirilip, nasıl işlendiğiyle alakalı bir şeydir. Çok güzel güzel bir zeytini çok kötü bir işlemle, çok kötü bir zeytinyağı elde edebilirsiniz. Bence Türkiye'nin bütün bölgelerinin zeytinyağları güzel, yeter ki doğru yetiştirilip doğru işlensin" dedi.

"BİZ SOFRALIK ZEYTİNDEN, ZEYTİNYAĞI ÜRETİYORUZ"

Zeytinyağlarının özelliğinin, sofralık zeytinden zeytinyağı üretiminden kaynaklandığını belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Sofralık zeytinlerin küçük tane boyutundayken toplanmasıyla üretilen bir hasattır. Dolayısıyla çok kaliteli bir zeytinyağı elde ediyoruz. Bizim asit oranlarımız diğer bölgelere göre daha düşüktür.



Çünkü zeytinlerimiz çok bakımlı, sofralık zeytinden üretim yaptığımız için kaliteli zeytinyağı elde etmiş oluyoruz. Biz bu yıl, kendi zeytinyağlarımızla uluslararası 4 altın madalya, Türkiye'de ise 1 altın madalya kazandık.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ZEYTİNYAĞI GÖNDERİYORUZ"

Kaliteli zeytinyağını herkesin fark ettiğini belirten Yıldırım, "Burada ürettiğimiz farklı markalardaki zeytinyağlarını, İngiltere, Almanya, Avusturya gibi Avrupa’nın dört bir yanına gönderiyoruz. Çok yakında, kendi markamızla İsviçre’ye ihracatımız olacak. Dünya’nın dört bir yanına göndermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.