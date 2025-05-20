Marmara'da kirliliğe neden olan işletmelere ceza

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında bazı işletmelere ceza kesti.

Müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.

1 MİLYAR 808 MİLYON 701 BİN TL CEZA

Marmara Denizi ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi.

2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletme için ise faaliyet durdurma kararı alındı.

360 TESİSTEN ATIK SU NUMUNESİ ALINDI

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi. Denetim kapsamında deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı.

Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62'sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.