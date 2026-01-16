Tuncer Bakırhan Sözcü TV canlı yayınında Kürtçe konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sözcü TV’de "Liderler Özel" programında soruları yanıtlayan Tuncer Bakırhan, İpek Özbey'in sorusuna Kürtçe yanıt verdi.

Özbey'in "Eşit yurttaş değil miyiz?" sorusunu Kürtçe olarak yanıtlayan Bakırhan, ilk olarak "Değiliz" diyerek Türkçe konuştu.

KÜRTÇE YANIT VERDİ

Bakırhan akabinde de Özbey'in sorusunu Kürtçe olarak yanıtladı ve "Ez niha Kurdî bi axaftım, tu min fem ti ki?" dedi.

Bakırhan, "Şimdi Kürtçe konuşsam beni anlayacak mısınız?" demek istediğini söyledi.

"Ben Kürt'üm, annem babam beni Kürt doğurmuş ne yapayım?" diyen Bakırhan'ın karşısında başta İpek Özbey olmak üzere spikerlerin surat ifadeleri dikkati çekti.

ŞAŞIRDILAR

Bakırhan'ın konuşması sırasında spikerlerin anlamadığı ve kısa süreli de şaşkınlığa uğradıkları görüldü.