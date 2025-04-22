AA

Marmara'da müsilaj alarmı...

Halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu.

60 AYRI İSTASYONDA İNCELEME YAPILDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden 15 bilim insanı, Bilim-2 araştırma gemisi ile Marmara Denizi'nde 10 gün boyunca 60 ayrı istasyonda inceleme yaptı.

Enstitünün yaptığı en kapsamlı müsilaj seferi olan ve geçen hafta tamamlanan çalışma kapsamında, çeşitli derinliklerden numuneler alınarak gemideki laboratuvarlarda analiz edildi.

ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Gemi seferi öncesinde de yüksek çözünürlüklü, otonom deniz araçlarıyla 1 ay boyunca veri toplandı.

Toplanan verilerin analizleri sonucunda Marmara Denizi’ndeki müsilaja neden olan ve olabilecek kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplankton, zooplankton, oksijen ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerine ilişkin bulgular elde edildi.

2021 YILIYLA KIYASLANDI

Bu bulgular, enstitünün 2021 yılında yapılan müsilaj çalışmalarındaki verileriyle kıyaslandı.

Analizler sonucunda ortaya çıkan verilerle 2021'den günümüze evreleri ortaya koyacak şekilde 3 ayrı harita hazırlandı. Bunların ilki, Haziran 2021'de müsilajın en yoğun şekilde görüldüğü döneme ait harita oldu.

Eylül 2021'i gösteren ikinci haritada, müsilajın azaldığı ve temizleme çalışmalarının etkili olmaya başladığı görüldü.

Nisan 2025'i gösteren üçüncü harita müsilajın yeniden yoğunlaşmaya başladığını, 2021 Haziran ayına benzer şekilde denizin neredeyse tamamını kapladığını ortaya koydu.

"KARADENİZ'DEN GİRECEK SU BELİRLEYİCİ OLACAK"

Soruları yanıtlayan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, kapsamlı bir müsilaj haritalandırması yaparak bu dönemle 2021'deki ağır müsilaj dönemini ve müsilaj sonrası dönemi karşılaştırdıklarını belirtti.

Salihoğlu, 2021'deki müsilajdan önce Karadeniz suyunun girişinde 10 aylık bir düşüş gördüklerini, şu andaki tablonun da buna benzediğini, kirlilik yükü ve oksijen azlığının yüksek seyrettiğini vurguladı.

Çanakkale'den itibaren, Marmara Denizi'ndeki her bölgede müsilaj tespit ettiklerini aktaran Salihoğlu, 2021'deki kadar yoğun müsilaj dağılımı olmadığını, müsilajın yüzeye henüz çıkmadığını, daha çok ara tabaka olarak adlandırdıkları 20-30 metrede bulunduğunu söyledi.

Salihoğlu, "Şu an baktığımızda başlangıç evresi gibi görünüyor. Çünkü fitoplankton dediğimiz organizmaların yoğun ürediğini görüyoruz. 2021 Haziran'ında da bunu görmüştük. Şu anda bir tüketim başladığını da görmüyoruz. Dolayısıyla bu üretimin bir süre daha devam edeceği kesin gibi. Devam edecek üretim daha yoğun bir müsilaja yola açar mı? Bizim hipotezimize göre bunun belirleyicisi Karadeniz'den girecek su olacak." dedi.

Karadeniz'in daha fazla yağış ve nehir girdisi almasının iki deniz arasındaki su değişimini sağladığını anlatan Salihoğlu, iklim değişikliğiyle beraber artan kuraklıkla bunda bir azalma gördüklerini ve bu durumun kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.

"KURAK DÖNEMLER MÜSİLAJI ETKİLER"

Müsilajın sebebi olarak durağanlığın gösterildiğini söyleyen Salihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Esas durağanlık, bizim hipotezimiz, Karadeniz'den giren suyun azalmasıyla Marmara üst suyunun Akdeniz'e doğru itilmesinin azalması. Bunun müsilaj öncesi dönemlerde hep azaldığını gördük. Şu an burada kurak dönemlerden geçiyoruz, belki bundan sonraki yıllar kurak devam edecek. Dolayısıyla Marmara'da müsilaj riski şu anda düşündüğümüzden de fazla artmış durumda. Müsilaj riski artık her zamankinden daha fazla çünkü kurak dönemler müsilajı tetikler.

Müsilajın 2021'deki kadar yoğun olabileceğine dikkati çeken Salihoğlu, en büyük riskin oksijen azlığı ile kirlilikteki yüksek değerler olduğunun ve bunların bir an önce düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Salihoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

Haziran gibi daha net bir tablo göreceğiz. Tabii müsilaj denizin altında olduğu sürece çok dikkati çekmiyor. Yüzeye çıktığı takdirde dikkat çekiyor. Müsilajın hangi şartlarda yüzeye çıkacağı ayrı bir konu ama özellikle uzun süren, durağan bir dönemde sonra boğazdan hızlı bir jet girdisi bu derin suyun yüzeye çıkmasına ve bu fiziksel etkenler müsilajın da kümelenip yüzeye çıkmasına yol açıyor. Eğer yoğun müsilaj oluşursa o zaman yüzeyde de müsilajı görmeye başlama olasılığımız yüksek.

"DAHA DÜŞÜK OKSİJEN, DAHA KIRILGAN BİR MARMARA DEMEK"

Bilimsel Seferler Koordinatörü Dr. Hasan Örek ise müsilajın tetikleyici nedeninin denizin içindeki üretim, üretimin en önemli faktörünün ise ışık ve suyun içindeki besin elementleri olduğunu kaydetti.

Örek, çok aşırı alg üretiminden sonra genellikle müsilaj oluştuğuna işaret ederek "Şu anda alg üretimi hemen hemen tüm deniz baseninde çok yüksek düzeyde. Bizim bulgularımızda Marmara'nın her yerinde bir müsilaj var, 2021 yılı kadar dramatik değil. Ancak o seviyeye gelip gelmeyeceğini bilemeyiz tabii ki. Havaların ısınmasıyla üretimin daha da artacağını düşünüyoruz. Üretim artarsa ve gerekli stres faktörleri de müsilaj olmasını tetiklerse, bu müsilajın ölçeği büyüyebilir, artabilir." uyarısında bulundu.

Marmara'da şartların her zaman müsilaja uygun olduğu tespitini paylaşan Örek, Karadeniz kıyılarında son yıllarda görülen müsilajın Marmara'yı her organik yük gibi olumsuz etkileyebileceğinden bahsetti.

Örek, "Marmara bütçesine giren her organik yükün faturası oksijene kesilir günün sonunda. Daha düşük oksijen, daha kırılgan bir Marmara demek. 2022 yılında Marmara Denizi'nde müsilaj etkisi kaybolmuştu. Ancak şimdi, 2025 Nisan ayı itibarıyla yaptığımız taramalarda, Marmara'nın her bölgesinde tekrar müsilaj tespit ettik. Üstelik bu kez sadece körfezler ve kapalı alanlarda değil, açık denizlerde de müsilaj var." sözlerini sarf etti.

"SU SICAKLIĞININ ARTMASIYLA MÜSİLAJ TÜM YÜZEYE YAYILABİLİR"

Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkcı da şu anda 15-25 metre arasında müsilajın aktif olarak önlerinde durduğu ve su sıcaklığının bu derinliklerde 10-11 derece olduğu bilgisini paylaştı.

Marmara'nın yüzeyinin oksijen bakımından bu dönemde iyi göründüğüne ancak yüzey sularının ısınması ile oksijen tüketiminin hızlanacağına değinen Mantıkcı, "2021 yılında olduğu gibi haziran ayında su sıcaklığının artmasıyla müsilaj tüm yüzeye yayılabilir. Şu anda bir şeyin arifesindeyiz, müsilaj Marmara'nın her tarafında var fakat soğuk su içerisinde şu an. Bunun ısınacağı versiyonunu göreceğiz aslında." ifadesini kullandı.