Marmaris'te toplanmayan çöpler sokaklarda çirkin görüntülere neden oldu

CHP'li belediyelerin çevre sorunları bitmiyor.

Muğla'nın cennet köşelerinden biri olan dünyanın önde gelen turizm beldeleri arasında gösterilen Marmaris de çöp dağlarına teslim CHP'li belediyeler kervanına katıldı.

Turizmden hak ettiği değeri alabilmesi için çeşitli kurumların dünya genelinde tanıtım çalışması yaptığı Marmaris, belediyenin toplamadığı çöpler yüzünden adeta çöp kente döndü.

DOMUZ SORUNU BİTMEDEN ÇÖP SORUNU BAŞLADI

Bir yandan domuz sorunu diğer yandan toplanmayan çöpler nedeniyle, Marmaris’in ülke ve dünya çapındaki olumlu intibası yok olmaya başladı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris, son zamanlarda turizmde düşüşe geçti.

Halkın önemli bir kısmının geçimini turizmden sağladığı şehirde, Marmaris Belediyesi’nin asli görevlerini aksatması ciddi sıkıntıya neden olmaya başladı.

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞUYOR

Marmaris Belediyesi, ilçedeki çöp toplama görevini yerine getirmediği için sokaklarda çöp dağları oluşmaya başladı.

Marmarisliler hem çevre sorunu hem kötü koku hem de temel gelir kaynakları turizmi olumsuz etkilemesi bakımından görevlilere tepki gösterdi.

Marmaris halkı en kısa sürede çöplerin toplanmasını, sokakların temizlenmesini istedi.