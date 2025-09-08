TV8 ekranların reyting rekortmeni yarışmaları arasında yer alan MasterChef’te ana kadroya girme heyecanı devam ediyor.

Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği mücadeleler seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen mücadeleleri ekrana taşıyan MasterChef Türkiye’nin 7 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümünde yedeklerden ana kadroya giren 5. yarışmacı belli oldu.

Başarılı tabağıyla ana kadroya giren yarışmacının kim olduğu MasterChef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef’te ana kadroya kim girdi? 7 Eylül 2025 MasterChef'te yedeklerden kim kazandı?

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA GİREN 5. YARIŞMACI KİM OLDU?

Hem hünerlerini göstermek hem de hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışta ana kadroya girmeyi başaran isim belli oldu.

7 Eylül Pazar günü yayınlanan MasterChef bölümünde ana kadroya katılan isim Murat Can oldu.