MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye’ye veda eden yarışmacı…

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışmaları arasında yer alan MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ediyor.

Soluksuz izlenen yarışmanın 14 Eylül’de ekranlara gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği eleme oyununda mutfağa veda eden isim belli oldu.

Haftanın eleme adayları arasında yer alan Nisa, Ayla, Onur, İlhan, İrem, Çağlar ve Sezer arasından yarışmaya veda eden isim ilgi odağı oldu.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim netleşti. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elem potasına giren 7 yarışmacı tüm hünerlerini sergiledi.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. İlk tur sonrası eleme potasından Ayla, Çağlar ve Sezer çıkmayı başardı.

İkinci turda İrem, Onur, İlhan ve Nisa arasında süren kıran kırana mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim İlhan oldu.