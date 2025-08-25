TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışmaları arasında yer alan MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ediyor.

Soluksuz izlenen yarışmanın 24 Ağustos’ta ekranlara gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği eleme oyununda mutfağa veda eden isim belli oldu.

Hafta içi ekranlara gelen bölümlerde süren kıyasıya rekabetin ardından eleme potasına giren 7 isim hünerlerini sergileyerek yarışmada kalmak için mücadele etti.

Kıran kırana geçen eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim netleşti. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye’ye veda eden yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elem potasına giren 7 yarışmacı ilk turda tüm hünerlerini sergiledi.

Eleme gecesinin ilk turunda başarılı tabaklarıyla Mert, Sezer ve İhsan potadan çıkmayı başardı.

Elemenin ikinci turunda ise jürinin oyları sonrasında en az oyu alan Bilal bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu.