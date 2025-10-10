Mavi Vatan'da Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı: Tüm hızıyla devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk savunma sanayii ayağa kalktı.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden kahraman Mehmetçik ise, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VEREN GÖRÜNTÜLER

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca tüm çevre denizlerde icra edilecek Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'nın 92 gemi, 66 hava aracıyla başladığını açıklanmıştı.

Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor...

TATBİKATLA NELER AMAÇLANIYOR

Tatbikatla Deniz Kuvvetleri Karargahı ile bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliği değerlendirilecek.

Karargah personeli ile katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yetenekleri geliştirilecek.

Tatbikatın amaçları arasında diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi de yer alıyor.

TATBİKAT SON GÜNÜNDE

6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı, bugün sona erecek.

Tatbikattan yayınlanan görüntüler ise adeta nefes kesti.

BAYRAKTAR TB3 HAVALANDI

DENİZKURDU-I Tatbikatı kapsamında Bayraktar TB3 SİHA’lar, MAM-L ve MAM-T mühimmatı yüklü şekilde TCG ANADOLU’dan kalkış gerçekleştirdi.