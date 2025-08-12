MEB Bilim ve Sanat Merkezi kayıt tarihleri: BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor?

Türkiye genelinde ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) kayıt süreci sona yaklaşıyor.

23 Ekim 2024’te başlayan sınav ve değerlendirme sürecinde başarılı olan öğrenciler, 28 Temmuz’dan itibaren adreslerine en yakın BİLSEM’e şahsen başvurabiliyor.

Kayıt süreci henüz tüm hızıyla devam ederken son kayıt tarihini kaçırmak istemeyen aileler kayıtların sona ereceği tarih konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor?

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

23 Ekim 2024 tarihinde başlayan BİLSEM sürecinde öğrenciler ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarına katıldı.

Bu sınavlardan başarılı olan adaylar 28 Temmuz'dan itibaren BİLSEM'lere kayıt yaptırabiliyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, BİLSEM'lere son kayıt tarihi ise 29 Ağustos 2025 olarak açıklandı.

BİLSEM KAYITLARI İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aileleri, ilk 5 belgeyi kayıtlara gitmeden önce hazırlamak durumunda. Diğer ikisi ise kayıt esnasında verilecek.

1.Kazandı Belgesi Çıktısı

2.Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi

3.İkametgâh Belgesi

4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi

5.Vesikalık fotoğraf (2 adet)

6. Kayıt Formu (BİLSEM’den verilecek)

7.Sosyal Medya Veli İzin Belgesi / Veli Muvafakat Belgesi (BİLSEM’den verilecek)