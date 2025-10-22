MEB'in 2. Maarif Kongresi Ankara'da yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kongre ile eğitime katkı sunulması amaçlanıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımıyla, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kongre düzenleyecek.

ONURSAL BAŞKANLIĞI YUSUF TEKİN YAPACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kongrenin onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başkanlığını Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, düzenleme kurulu başkanlığını ise Daire Başkanı Bekir Şirin üstlenecek.

Kongreyle, öğretmenlerin eğitim sahasındaki deneyimlerini bilimsel bir bildirilere çevirerek paylaşmaları amaçlanıyor.

EĞİTİM SİSTEMİNE KATKI SAĞLANACAK

Geçtiğimiz yıl “Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim” temasıyla ilki düzenlenen kongrede, öğretmenlerin saha deneyimlerinden oluşan bildiriler kitap haline getirilmişti.

Bu yıl da öğretmenler, eğitim süreçlerinde edindikleri bilgi ve gözlemleri bildirilerle aktaracak.

Etkinlikle birlikte, öğretmenlerin sahadaki birikimlerinin teorik temellerle desteklenmesi ve iyi uygulamaların paylaşılmasıyla eğitim sistemine katkı sağlanacak.

SEÇİLEN BİLDİRİLER KONGREDE SUNULACAK

Bu yılki kongrede, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Bağlamında Adalet, Hak ve Sorumluluk Bilincinin Oluşumunda Öğretmenin Rolü, Milli Dayanışma ve Kardeşliğin Oluşumunda Ailenin ve Okulun Rolü, Eğitimde Hak, Sorumluluk ve Özgürlük Bilincinin Oluşumunda Öğretmenin Rolü” ve “21. Yüzyılda Eğitimde Demokratikleşme Süreci: Engellerin Kaldırılması ve Özgürlüklerin Genişletilmesi” gibi bildiri konuları kongrede başlıca ele alınacak.

Kongreye bildiri sunmak isteyen öğretmenler, başvurularını 17 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Gönderilen bildiriler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve en yüksek puanı alan 12 bildiri kongrede sunulacak.

Kongrede sunulan çalışmaların, bildiri kitabı haline getirilmesi planlanıyor.