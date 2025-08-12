Gündem Terörsüz Türkiye...

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na çevrildi.

Komisyon üyeleri geçtiğimiz günlerde ikinci kez bir araya gelirken, bugün ise Meclis Komisyonu 3. kez toplandı.

NUMAN KURTULMUŞ AÇILIŞ KONUŞMASI YAPIYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:



Komisyonumuz çalışmalarına samimiyetle sahip çıkmaktadır. Komisyon kendi gündemine hakimdir ve aldığı kararlarla yoluna devam etmektedir. Atılan bu adımların ortaklaşa ittifakla ortaya çıkması en büyük arzumuzdur.

"İYİ PARTİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE ÜYE VERMEYECEKLERİ KESİN ŞEKİLDE ANLAŞILMIŞTIR"

Milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi amacıyla en geniş temsil oranı sağlanarak 51 kişiden oluşan bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 25 Temmuz 2025’te 6 siyasi parti grubu ve grubu bulunmayan 6 siyasi partiye yazı yazıldı. İyi Parti üye vermeyeceği yazısını göndermiştir. İyi Parti ile yapılan görüşmede üye vermeyecekleri kesin şekilde anlaşılmıştır.

BUGÜNKÜ TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ AÇIKLANDI

Bugünkü toplantımızın ana gündemi üyelerin komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini dinleyeceğiz.

PARTİLERİN ÜYE SAYISINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısının yeniden hesaplanmasıyla Numan Kurtulmuş, Komisyon için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istemişti.

Bu kapsamda AK Parti, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın ismini Meclis Başkanlığına ulaştırmıştı.

Son durumda AK Parti'nin komisyondaki üye sayısı 22'ye, CHP'nin 11'e ve DEM Parti'nin 5'e yükseldi.