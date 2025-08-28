Meclis'te komisyon 7. kez toplanıyor

Terörsüz Türkiye yolunda Meclis'te kurulan komisyon, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da komisyon bir kez daha bir araya gelecek.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu haftaki üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek.

NUMAN KURTULMUŞ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Komisyon saat 11.00'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

11 ESKİ MECLİS BAŞKANI DİNLENECEK

Komisyonun bugün yapılacak toplantısında 11 eski Meclis Başkanı dinlenecek.

Her başkana 20 dakika süre verilerek, sürece ilişkin görüş ve önerileri alınacak.

DÜN BARO BAŞKANLARI DİNLENDİ

Dünkü 6. Toplantıda Barolar Birliği Başkanı ve 10 ilden baro başkanları dinlenmişti.