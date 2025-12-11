Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Bir kişi görevden uzaklaştırıldı TBMM lokantasında stajyer meslek lisesi öğrencilerinin bazı personel tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları sonrası, bir Meclis çalışanı görevden uzaklaştırıldı.

Göster Hızlı Özet TBMM'de bir stajyer öğrenciye yönelik istismar iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İddialar sonrası bir Meclis çalışanı görevden uzaklaştırıldı; diğer isimler hakkındaki incelemeler sürüyor.

Soruşturmanın Aralık 2025'e kadar tamamlanması ve disiplin yaptırımlarının uygulanması bekleniyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. TBMM, bir stajyer öğrenciye yönelik istismar iddiasıyla sarsıldı... TBMM Genel Sekreterliği, Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik "istismar" iddiası üzerine harekete geçti. ŞİKAYETTE BULUNULDU 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te Genel Sekreterliğe resmi şikayette bulundu. SORUŞTURMA AYNI GÜN BAŞLATILDI Açıklamada, şikayetin alınmasının ardından 20 Kasım'da vakit kaybetmeden idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. TBMM yönetiminin süreci "titizlikle yürüttüğü" vurgulandı. BİR PERSONEL GÖREVDEN ALINDI Soruşturma kapsamında ilk adım atıldı. Açıklamada, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025'te görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Diğer isimler hakkındaki inceleme ise sürüyor. KAPSAM GENİŞLETİLİYOR, DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLECEK Meclis yönetimi, soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu. BULGULAR ADLİ MERCİLERLE PAYLAŞILACAK Soruşturma sonucunda, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılmaya kadar uzanan disiplin yaptırımlarının uygulanabileceği ifade edildi. TBMM Genel Sekreterliği, soruşturma sürecinde ortaya çıkan tüm bulguların adli mercilerle paylaşılacağını açıkladı. Gündem Haberleri Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

