TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 kapsamında Türk kara unsurlarını Almanya’ya ulaştırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı’na başarıyla ulaştırdı. Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında.” ifadelerine yer verdi.

KARA UNSURLARI, BERGEN TATBİKAT ALANI'NA İNTİKAL ETTİ

Bakanlık, Emden Limanı’na ulaşan birliklerin, tatbikatın icra edileceği Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı’na sevk edildiğini de ayrı bir paylaşımla duyurdu. Açıklamada, “Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Emden Limanı’na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı’na intikal etti.” denildi.

STEADFAST-26'YA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN GÜÇLÜ KATILIM

NATO’nun savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmayı amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’na, Türk Silahlı Kuvvetleri 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla katılım sağlayacak.

NATO Müttefik Mukabele Kuvveti kapsamındaki taahhütler doğrultusunda; Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkam Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğünden oluşan muharebe grubu, Almanya’da yaklaşık 3 hafta sürecek tatbikatta görev yapacak.

8 ÜLKEDEN 10 BİN ASKER GÖREV ALACAK

NATO’nun 2026 yılında gerçekleştireceği en geniş kapsamlı tatbikat olma özelliğini taşıyan Steadfast Dart-26’ya, 8 ülkeden yaklaşık 10 bin asker katılacak. Türk birlikleri ise 650 personel ve 149 araçla, yerli ve milli silah, teçhizat ve mühimmat kullanarak tatbikatta yer alacak.

ARAÇ VE MÜHİMMAT, DENİZ YOLUYLA SEVK EDİLDİ

Tatbikat kapsamında, 20 Ocak 2026’da TCG Anadolu ve sivil nakliye gemisiyle sevk edilen araç ve mühimmat Emden Limanı’na ulaştı. Hava yoluyla intikal edecek personelin de katılımıyla Türk birliklerinin Bergen Tatbikat Alanı’nda tam kadro konuşlanması planlanıyor.

HEDEF: NATO İLE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK

Tatbikat süresince müttefik ülke birlikleriyle ortak eğitim ve faaliyetler icra edilerek, NATO bünyesindeki birlikte çalışabilirlik kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.