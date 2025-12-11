Mehmet Akif Ersoy’un hakimlik ifadesi ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye televizyon dünyasına yönelik düzenlenen operasyonu konuşuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.

Habertürk'teki genel yayın yönetmenliği görevinden uzaklaştırılan Ersoy, ifadesinde suçlamaları reddetti.

Suçlamaların utanç verici iddialar olduğunu dile getiren Ersoy'un ifadesine, Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş ulaştı.

"SUÇLAMALAR UTANÇ VERİCİDİR"

İşte Ersoy'un iddiaları reddettiği ifadesi:

"Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim, ben gazetecilik yapıyorum, utanç verici bir suçlamadır. Evimde arama yapmadılar, isterseniz arama yapabilirsiniz demiştim, ben 2 aydır, çevremdekilere bir şey olacak, başıma bir şey gelir mi diye kendileriyle paylaştım, üzüldüm.

Ailem adına, bana güvenenler adına, ifadelerdeki sorular çirkin ifadelerdir, gizli tanık yönünden sorulan soruları, bunların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim, ben Adli Tıp'a giderken rahattım.

"15 YILLIK İTİBARIMI 15 DAKİKADA YERLE BİR ETTİLER"

Lakin oradan gelecek raporun benim için bir önemi yoktur, savcılık bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim, daha önce FETÖ tarafından telefonlarım dinlenmişti, yaptığım işi düzgün yapmaya gayret ettim.

Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler, bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar, daha sonra Rezan üzerinden üzerime geldiler. Kenan Tekdağ ile birlikte çalıştım, sosyal medya üzerinden mason olduğumu söylediler.

"İFTİRA İÇİN BİRTAKIM KİŞİLERİ KIŞKIRTTILAR"

Ajan olduğumu söylediler, bunların hiçbiri olmadı, benim yolsuzluğum yok, arkadaşlarım belli, geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar.

"BU BİR SİYASİ OPERASYONDUR"

Bunların kim olduğunu bilmiyorum, öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız. Dünkü kötü hissimi kaybettim, daha iyi hissediyorum, bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur.

"BENİ TUTUKLAMAYI KAFAYA KOYMUŞLAR"

Arkadaşlarım dahil edildi, elde hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanı ile. Ebru ile 4-5 senedir görüşmüyorum, Ufuk Tetik ile 8 aydır ifade verdiğinden beri yanlış anlaşılır diye görüşmüyorum, Mustafa Manaz arkadaşımdır.

Birtakım isimler hakkında ilişkim olduğu söylendi, itibar suikastı yapıldı. Bunlarla ilgili bir şekilde o tweet'leri atanlara ulaşılmadı, Türkiye’de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz. Beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim."