Mehmet Aslan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı

Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, 18 gün önce kalp krizi geçirdi..

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'den bugün acı haber geldi.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Önder'in vefat sebebi olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası sanat ve siyaset camiasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaşırken, İyi Partili Mehmet Aslan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TAM TÜRKÇÜLÜK GÜNÜNDE ALLAH ALDI CANINI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

Allah taksiratını affetsin,

tam Türkçülük gününde Allah aldı canını.

Aslan'ın mesajı kısa sürede tepki topladı..

İLGİLİ HABER Sırrı Süreyya Önder'in hafızalara kazınan anları