Mehmet Kasapoğlu, İzmir Belediyesi'nin Karşıyaka Stadı'na engel olduğunu söyledi Karşıyaka Stadı yapımında sona gelinirken, belediyenin engel çıkardığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "belediye engeliyle karşılaştık. Yoksa stat yapımı bitmişti" ifadelerini aktardı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir için yeni projeler geliştirdi.

40'tan fazla stat yaptıklarını, İzmir'de de Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı sporseverlerin hizmetine sunduklarını aktaran Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nda ise belediyenin engelleriyle karşılaştıklarını anlattı.

Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki Karşıyaka Stadı'nın henüz tamamlanmadığını hatırlatarak şunları dile getirdi:

"Belediye engeliyle karşılaştık. Yoksa stat yapımı bitmişti"

Maalesef belediyeler dahil olmak üzere engellerle karşılaştık yoksa stadın yapımı bitmişti şimdiye kadar. İzmir'de 3 stadın temeli aynı anda atıldı. Belediyelerin engellemesi, farklı kurumların engellemesi... Biz talep neyse bugüne kadar gereken adımlarımızı attık. Son süreçte yine Büyükşehir Belediyesiyle bir protokol imzaladık, devrettik. 'Hadi biz yapacağız' dediler ama 3 yıldır onun adımını da atmadılar.

"Gölge etmesinler, yaparız"

Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nı gerekirse kendilerinin yapabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: