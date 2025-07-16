Murat Çalık'ın Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cezaevi aracıyla içeri alınan Çalık, yaklaşık 3 saat içeride kaldı.

İşlemleri tamamlanan Çalık, aynı cezaevi aracıyla Adli Tıp kurumundan çıkarıldı.

TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalık, tutuklanmasının ardından "Lenfoma" şüphesiyle operasyon geçirdi.

Ardından tekrar cezaevine gönderilen Çalık, kısa bir süre önce de anjiyo oldu.

Çalık'ın, sağlık durumuna ilişkin nihai değerlendirme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.