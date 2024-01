ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evlerini kaybeden depremzedeler için konut yapımı sürüyor...

Tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden devlet, depremin üzerinden geçen 8 ay boyunca da bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Hem deprem bölgesinde hem de Türkiye'nin deprem riskinin yüksek olduğu yerlerinde kentsel dönüşüm çalışmaları da devam ediyor.

Bu çalışmalar hakkında da sık sık yaptığı konuşmalarda bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Nizip Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok yerde konut yapımına başlandığını söyleyen Bakan Özhaseki, binaların yapımında tolerans gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

"Konutlarımızı ve evlerimizi depreme uygun inşa etmeliyiz"

Bakan Özhaseki, devam eden konuşmasında, her sene iki veya üç deprem yaşandığını belirtti.

Özhaseki ayrıca, bugüne kadar yapılan ölçümlerde, gerek denizlerde gerekse ana karada, 6 ve üzeri şiddette meydana gelen yıkıcı deprem sayısının 230 olduğunu söyledi.

Bakan Özhaseki, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

Değerli kardeşlerim bundan 8-10 ay kadar önce hepimizin derinden üzüldüğü bir olay yaşandı, deprem. Şunu bilelim; Türkiye bir deprem ülkesi ve geçtiğimiz yüzyıl içerisinde denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen 6 ve üzeri şiddette yıkıcı deprem sayısı tam 230. Her sene iki veya üç tane yıkıcı deprem yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene bu depremlerin sayısı 7 bin 500'ü buldu ve geçmiş senelere oranla neredeyse 3 kat arttı. Şu an Türkiye'de hareketli 485 tane fay hattı var. Böyle olduğu için bizim tedbir almamız icap ediyor. Böyle olduğu için buna uygun şekilde konutlarımızı ve evlerimizi inşa etmemiz icap ediyor.

"Bundan sonra sıfır toleransla tüm binalarımızı, inşaatlarımızı yapmalıyız"

Geçmişten ders alınması gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki, şöyle devam etti;

Eskiden alışılan, "Ya belediyeden bir şeyler et. Bir katta şuradan idare et. Üste bir tane daha koy. Kenara biraz daha çek." Asla ve asla bunlara izin verilmemesi icap ediyor.



Mevlana Hazretleri diyor ki; Akıl sadece dize vurup dövünmek için değildir. Akıl geçmişten ders alıp yola revan olmak içindir.



Biz bunca olaydan sonra artık geçmişten ders almalıyız. Geçmişte olan her neyse bitti artık. Bundan sonra sıfır toleransla tüm binalarımızı yapmalıyız, inşaatlarımızı yapmalıyız. Evlerimizi ve konutlarımızı güvenli bir hale getirmeliyiz.



Bir deprem olduğunda da emin bir vaziyette oturalım. Bunun için çırpınıyoruz, uğraşıyoruz.



Son depremde tam 18 ilimiz etkilendi. Şimdi biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde birçok yerde konutlara başladık.