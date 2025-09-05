Mehmet Sevigen: CHP'nin temizleyemediklerini devlet temizliyor

MEHMET SEVİGEN'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı; dikkat çeken, gündemi belirleyen yayınları ile izleyicinin merakla takip ettiği kanallar arasına girdi.

Severek takip edilen Ensonhaber YouTube kanalı, yine ilgi çekecek bir programla seyircisinin karşısına çıktı.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Ensonhaber’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

Sevigen programda, CHP'nin yolsuzluk davaları ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden almasını yorumladı.

"CHP'NİN TEMİZLEMEDİKLERİNİ DEVLET TEMİZLİYOR"

"Belki de Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin kendi içinde temizleyemediklerini devlet temizliyor. Belki de bu çok önemli bir bu çok kritik bir cümle." diyen Sevigen, şöyle devam etti:

"SEN DOĞRULARI SÖYLÜYORSUN AMA ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL"

Belki de böyle ama ben yine iddianameyi bekleyelim diyorum. Bu tarafını hep serbest bırakıyorum.

Çünkü birisi bana dedi ki işte yarı tehdit eder gibi dedi ki; ben sizi çok severim dedi. İşte aileniz var, çocuklarınız var, işte sevdikleriniz var dedi. Çok çıkıyorsunuz, çok konuşuyorsunuz dedi.

Doğru sözün zemin bulacağı zaman değil dedi. Sen dedi doğru söylüyorsun ama şimdi konuşma. Ama senin dediğin doğruların dedi şimdi zamanı değil, zemini değil. Bunu söyleyen önemi değil.

O beni korumak, kollamak için söylediğine inandığım için biliyorum. Ben de teşekkür ettim ama dedim; bu parti beni bakan yapmış. Bu millet beni milletvekili yapmış.

"GÜRSEL TEKİN PARTİYİ KONGREYE GÖTÜRECEK"

Gürsel Tekin ile işte biraz önce gelirken konuştum. Toplantı yapıyorlar. Büyük ihtimalle pazartesi günü il binasına gidecek. Bir aksilik olmazsa. Gürsel Tekin dedi ki ortada bir cenaze var.

O cenazeyi kaldırmayalım da koksun mu dedi. Haklı mı? Bana göre Gürsel Tekin görev almakta büyük haklı. Yani partisini ortada bırakacak hali yok ki. Ya bir görev var bak şimdi ya buradan bir müdür gidiyor buradan değil mi?

Birisi atanacak. Boş kalmayacak o. Boş kalmayacak ya. Partiye emek vermiş. Yıllardır çaba sarf etmiş. İl başkanlığı yapmış. İlçe başkanlığı yapmış. Belediye başkan yardımcılığı yapmış.

Tuvaleti temizlemiş. Çaycılık yapmış diyorlar ya, çaycı Gürsel. Parti ilçe binasında çaycılık yapmış. Bu arkadaş alıp evine mi götürecek partiyi? Kongreye götürecek.

"ÖZGÜR BEY, KEMAL BEY İLE GÖRÜŞMELİ"

Özgür Bey'in Kemal Bey ile acilen görüşmesi lazım. Buradan bir ağabey, bir büyük olarak bir, genel sekreter olarak söylüyorum.

Burası çok önemli. Parti tehlikeye gidiyor. Türkiye çok zor durumda. İçerideki barış süreciyle komisyon var. Dışarıda bir kanton devlet kurulmaya çalışıyor. İsrail İsrail olayı var. Çok ciddi bir olay o. Bak Hakan Fidan çalışıyor. İbrahim Kalın çalışıyor.

"HAKAN FİDAN VE İBRAHİM KALIN'I MUHALEFET MALZEMESİ YAPMAYIN"

Lütfen bu ikisine de içeride muhalefet malzemesi yaparak, laf söylemeyelim. Özellikle rica ediyorum bütün siyasi parti liderlerinden, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'a belli bir süre müddet tanıyın.

Onları siyasetin içine çekmeyin. Sıcak siyasetin içine. Üzülüyorum ve inan içim kan alıyor. Tabii diyorum ki onlar dışarıda çalışırken lütfen onların yaptıkları işleri şey yapmayın."