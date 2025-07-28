Mehmet Şimşek, meslek gruplarının aylık brüt gelirlerini açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Kanal 7 yayınında ekonomiye ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu.

Vergi adaleti vurgusu yapan Şimşek, bazı meslek gruplarının geçtiğimiz yıla ait aylık brüt gelir beyanlarını açıklayarak çarpıcı farklara dikkat çekti.

MESLEK GRUPLARININ AYLIK BRÜT GELİRLERİNİ AÇIKLADI

Bakan Şimşek, "Geçen sene, aktör, aktris ve dublörün ortalama aylık brüt gelir beyanı 157 bin 265 lira. Müzisyen, ses sanatçısı ve sunucunun beyanı 136 bin 900 lira.

Eczacı 66 bin 236 lira. Aynı eczacı, devlette çalışsaydı geçen sene brüt maaşı 107 bin 64 lirayken, özel sektörde çalışınca 66 bin lira beyan etmiş. Bu bahsettiğim rakamlar, 2024 kazançlarına ilişkin 2025'te verilen beyanlar." dedi.

"DOKTORUN AYLIK BEYANI 61 BİN 31 LİRA"

Özel sektörde çalışan doktorların geçen sene ortalama aylık 61 bin 31 lira beyan ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Peki bu doktor devlette çalışsaydı brüt ne kadar kazanırdı? 226 bin 942 lira. Kuyumcular geçen sene aylık ortalama 42 bin 360 lira brüt gelir beyan etmişler. Üstelik bu rakamlar, yaptığımız denetimlerle yükselmiş olmasına rağmen tablo halen bu şekilde." diye konuştu.

Bakan Şimşek, geçen sene restoranların ortalama aylık brüt kazançlarının 20 bin 329 lira, taksicilerin 12 bin 961 lira olduğunu söyledi.