Mehmet Şimşek: Kira artışları konut arzı ile dengelenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerini açıklayarak, yıl sonu için yüzde 24-29 aralığını işaret etti.

Şimşek, "Biz o bandın ortasında olmayı öngörüyoruz. Gelecek yıl ise enflasyonu yüzde 20’nin altına çekeceğiz." dedi.

Şimşek, ekonomik göstergelerde toparlanmaya dikkat çekti.

Enflasyondaki düşüşün başladığını ifade eden Şimşek, "2023’te yüzde 65 olan enflasyonu geçen yıl yüzde 44’e indirdik. Bu yılı yüzde 30’un altında bitirmeyi hedefliyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadelemizin özü enflasyonu kalıcı biçimde düşürmektir." diye konuştu.

"KİRA ARTIŞLARI KONUT ARZI İLE DENGELENECEK"

Kanal 7’de katıldığı programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Şimşek, kira artışlarının konut arzı ile dengeleneceğini ve enflasyonun kademeli olarak düşürüleceğini açıklayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

Büyükşehirlerdeki geçim sorununun temelinde kira var. Kiraların artmasında kısmen depremin etkisi de var. Manşet enflasyonunu yukarıda tutan kira. Türkiye'de konut sahiplilik oranı yüzde 56. Fakat kira ödeyenlerin oranı yüzde 28. Hanelerin yüzde 72'i kira ödemiyor. Bu nasıl oluyor, bir aile apartman yapıyor ve tüm aile orada kirasız kalıyor.

"EN AZ 500 BİN SOSYAL KONUT ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Şimşek, kira artışlarıyla ilgili soruya yanıt vererek, "Kira sorununu faizle değil, konut arzını artırarak çözeceğiz. En az 500 bin sosyal konut üretmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"REZERVLER ARTTI, CDS GERİLEDİ"

Son aylarda yaşanan iç ve dış şokların ardından ekonomik göstergelerde toparlanma yaşandığını vurgulayan Şimşek, rezervlerin yeniden 170 milyar dolar seviyesine geldiğini, finansal piyasalarda istikrar sağlandığını ve CDS primlerinin tekrar gerilediğini belirtti.

GELİR DAĞILIMINI GÖZETEN VERGİ POLİTİKALARI

Vergi politikaları hakkında da konuşan Şimşek, gelir dağılımını gözeten düzenlemelere ağırlık verdiklerini, kur korumalı mevduatta vergi yükünü artırdıklarını ve yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi almayı hedeflediklerini söyledi.



