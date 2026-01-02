Mehmetçik eğitimde: Beyaz kamuflajla barınma ve çığ kursu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye karlı ve soğuk havanın etkisi altında.

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken doğu bölgelerinde ise kar kalınlığı 1 yer yer metreyi aştı.

Bu kapsamda olumsuz vakalar da yaşandı.

Van ve Artvin'de çığ felaketleri yaşanırken bölgede benzer tehlike beklentisi de yüksek.

MEKMETÇİK KIŞ EĞİTİMİNDE

Bu kapsamda her felakette halkın yanında olan Mehmetçik, kış şartlarında da eğitimlerine devam ediyor.

Mehmetçik Kars'taki Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 18’inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu'nu icra etti.

Eğitimlere ilişkin bilgi, Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından verildi.

ÇIĞ VE BARINMA EĞİTİMİ

Paylaşımda, "En zorlu şartlarda bile eğitime devam!

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan personelin katılımıyla Kars’ta konuşlu Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızda “18’inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu” icra edildi." ifadeleri ve eğitimde çekilen fotoğraflar yer aldı.