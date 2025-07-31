Mehmetçik orman yangınlarına karşı sahada nöbette

Türkiye orman yangınlarıyla sarsıldı.

Birçok noktada alevlere teslim olan ormanların korunması için önlemler artırılıyor.

Son dönemdeki büyük yangınların kontrol altına alınırken Mehmetçik sahaya indi.

MEHMETÇİK DEVRİYEDE

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve asayiş timleri tarafından kentte bulunan Alidağı Mesire Alanı, Adıyaman Şehir Ormanı, Yeşilkuşak Mesire Alanı, Budaklı Mesire Alanı, Beypınarı Mesire Alanı ve Karadağ Mesire Alanı'nda denetim gerçekleştiriliyor.

Yangınlara karşı teyakkuz halinde olan timler, karşılaştıkları kişilerin kimlik kontrollerini yaparak, mangal ateşi yakmamalarını, sigara izmaritlerini atmamaları konusunda da uyarıda bulunuyor.

Yangınların önlenmesi amacıyla hem havadan hem de karadan denetim yapan jandarma ekipleri, kara yoluyla ulaşılabilen bölgelerde devriye görevlerini bizzat yerine getirirken, ulaşılması zor noktalarda ise drone destekli kontroller gerçekleştiriyor.

ORMANA GİRİŞLER YASAKLANMIŞTI

1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle Adıyaman Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla il genelindeki tüm ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın riski taşıyan malzemelerin sokulması, kullanılması ve her türlü ateş yakılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı.

Ormanlık alanlarda titiz bir çalışma yapan jandarma timleri, aynı zamanda dürbünlerle uzak mesafedeki bölgeleri tarayarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlemlerde alıyor.

Devriyeler sırasında vatandaşlara, ormanlık alanlara izinsiz girişin ve ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılan jandarma timleri, bu tür olumsuzluklarla karşılaşılması halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.