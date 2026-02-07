Mehmetçikler, Almanya'da yapılacak NATO tatbikatı için hazır

TSK, dünyanın her noktasında gününü gösteriyor.

Almanya'da düzenlenecek olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı için Tekirdağ Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler törenle uğurlandı.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törene, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yıldız, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, aileler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aileler duygu dolu anlar yaşadı.

650 PERSONEL 3 HAFTA GÖREV YAPACAK

NATO tarafından Almanya'da düzenlenecek olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı için 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından görevlendirilen Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğünden teşkil edilmiş Muharebe Grubu katılacak. Tatbikat 3 hafta sürecek.

NATO'nun 8 farklı ülkeden, yaklaşık 10 bin askerin katılımı ile 2026 yılı içerisinde icra edeceği en geniş kapsamlı ve katılımlı tatbikat. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, deniz, kara ve hava yolu ulaştırma yöntemleri ile tatbikata katılım sağlayacak. Alarm, İntikal ve yığınaklanma faaliyetlerini içeren tatbikata; toplam 650 personel ve 149 araç ile katılacak.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER DE SERGİLENECEK

Yerli ve milli olarak üretilen, Komuta kontrol aracı KİRPİ, TOGAN dron, insansız kara aracı (İKA) Aslan, Robotik kollu meti aracı KİRPİ-2, BMC VURAN, vuran havan aracı ALKAR, ttza omtas PARS, bazna dron, silahlar, portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR, tüfek tipi dronsavar, mayın dedektörü OZAN, zırhlı ambulans tatbikatta sergilenecek.

Törende konuşan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, "66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan NATO Müttefik Mukabele Kuvveti bünyesine görevlendirdiğimiz birliklerimizi, Almanya'da icra edilecek ve yaklaşık 3 hafta sürecek Steadfast Dart 2026 tatbikatına uğurlamak üzere bir aradayız. Müttefik Mukabele Kuvveti, NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek ve savunmasını desteklemek maksadıyla kurulmuş; stratejik seviyede, yüksek hazırlık düzeyinde, yeterli kuvvet desteğine sahip, hava-kara-deniz unsurlarının müşterek görev aldığı çok uluslu kuvvettir.

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı; NATO Müttefik Mukabele Kuvveti kuruluşunda bulunan unsurların, alarm verildiğinde süratle stratejik intikal ve yığınaklanma kabiliyetlerinin test edileceği, 8 farklı ülkeden, yaklaşık 10 bin askerin katılacağı, NATO'nun 2026 yılı için planladığı en geniş kapsamlı tatbikatıdır" dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK YETENEKLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

"Her türlü görevi başarıyla icra etmeye hazırız" diyen Koçbay, şunları kaydetti:

Kara, deniz ve hava yolu ulaştırma vasıtalarını eşzamanlı kullanarak, intikal ve yığınaklanma safhasını icra etmekte olduğumuz bu tatbikata; envanterimizde bulunan yerli ve millî silah, teçhizat ve mühimmatıyla, toplam 650 personel ve 149 araçla katılım sağlamaktayız.



20 Ocak 2026 tarihinde TCG Anadolu ve sivil nakliye gemisi ile intikale başlayan araç-gereç, silah ve mühimmatımız Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşmış olup bugünden itibaren hava yoluyla sevk edilecek personelimiz ile buluşmayı müteakip, görev alacağımız Tatbikat Alanı'nda konuşlanmamız tamamlanacaktır.



Burada; tatbikata katılan müttefik ülkelerin personeliyle çeşitli muharebe sahası fonksiyon alanlarına yönelik ortak eğitimler icra ederek NATO kapsamında birlikte çalışabilirlik yeteneklerimizi geliştireceğiz. Bu tatbikatın, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın NATO'daki etkinliği ve görünürlüğü açısından haiz olduğu önemin bilinciyle; birliğimize tevdi edilecek her türlü görevi başarıyla icra etmeye hazırız.

"2026 YILININ EN ÖNEMLİ FİİLİ TATBİKATIDIR"

3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yıldız ise, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dünya ve bölge barışına önemli katkılar sağlamaya devam ederken saygın bir üyesi olduğumuz NATO'nun savunma ve caydırıcılığına da desteğimiz etkin olarak sürdürülmektedir.

Bu kapsamda icra edeceğimiz, Steadfast Dart Tatbikatı NATO'nun yüksek hazırlıklı birliklerinin hızlı intikal ve konuşlanma ve kolektif savunma kabiliyetinin çok uluslu ve müşterek ortamda denenmesine imkan sağlayan, kapsamı ve niteliği itibari ile 2026 yılının en önemli fiili tatbikatıdır. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın siz değerli askerleri bu zorlu ve önemli görev için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiniz.

Tatbikat kapsamında alacağınız tüm görevlerde, askerliğin gerektirdiği yüksek disiplin, özveri ve vazife bilinciyle hareket edeceğinize, her türlü hava ve arazi şartlarında başarılı olacağınıza inanıyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Kara Kuvvetlerinin birer mensubu olarak tavır ve davranışlarınızla Türk milletini en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır" diye konuştu.

"BU HER AİLENİN YAŞAYACAĞI EN BÜYÜK ONUR"

Eşini uğurlamaya gelen Yasemin Duygu Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Kızımla birlikte hem eşimi hem de görev arkadaşlarını uğurlamak için buradayız. Elbette bir kızım var bir süre ayrı kalacak olmanın bir hissiyatı var ancak bunun yanında çok güçlü bir duygu da hissediyorum. Çünkü eşim hem ülkemizi hem de Türk Silahlı Kuvvetlerini uluslararası bir tatbikatta temsil edecek.



Bu her ailenin yaşayacağı büyük bir onur. Bu tatbikat için eşimin de çok büyük bir özveri ile hazırlandığını biliyorum. Çok büyük bir ciddiyetle çalıştılar. Bu emeklerin karşılığını alacaklarına ve Türk askerinin disiplin ve kararlılığını en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum.

"BU DUYGU ANLATILMAZ"

Yasemin Tezcan ise, "Eşimle birazdan ayrılacağız bu duygu anlatılamaz, tarif edilemez. Ama en iyi şekilde görevini yapacağına eminim. Bizim ay yıldızlı bayrağımızı temsilen gidiyorlar. Ve orada en iyi şekilde temsil edip geri döneceklerine eminim.

Eşim bugüne kadar çok fazla görevde bulundu ve hepsini de yerine getirdi. Tüm Mehmetçiklerimize kolaylıklar diliyorum. Geri dönüşleri de inşallah güzel olacak. Sağ salim güzel bir şekilde dönmelerini ümit ediyoruz" dedi.