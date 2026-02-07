Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik mesaisini sürdürüyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH'I RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Kral 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Resmi törenin ardından Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, heyetler arası görüşmeye geçti.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN RESMİ YEMEĞE KATILACAKLAR

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı tarafından takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe de iştirak edecek.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı'nın ziyaretine iliştin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Duran, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak" dedi.