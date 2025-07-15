Melik Yiğitel: Erdoğan'ı sevmeyelim de taşa mı dönelim

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi yazdığı destan, 9 yıl sonra da hafızalardaki yerini koruyor.

FETÖ’nün hain planları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve milletin kararlılığıyla bozuldu.

TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ, DARBE GİRİŞİMİNDEN ÜSTÜN GELDİ

15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde, hain darbe girişimine karşı verilen mücadele, hem sahada hem de fikir cephesinde güçlü biçimde vurgulanmaya devam ediyor.

"DÜNYA AÇISINDAN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Bu kapsamda Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 24 TV ekranlarında yayınlanan “Analiz Sentez” programına konuk oldu.

TBMM’deki 15 Temmuz anma programı sırasında muhabir Yağmur Yıldız’a konuşan Yiğitel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi sergilediği liderlik duruşunun sadece Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"BEN DE GELİYORUM DİYEN BİR LİDER"

Programda, Erdoğan’ın milletine siper olan tavrını hatırlatan Yiğitel, “Bugüne kadar darbe karşısında ya sessiz kalan ya da ülkesini terk eden liderlerin aksine, halkını meydanlara çağıran ve ‘Ben de geliyorum’ diyen bir lider vardı. 15 Temmuz gecesi bu millet Erdoğan’ın çağrısına kulak verdi ve demokrasisine sahip çıktı” dedi.

"FETÖ VE PKK'YI BİTİRDİ"

FETÖ’nün devleti yıllar boyunca ele geçirme planlarına dikkat çeken Yiğitel, bu yapının temizlenmesinde Erdoğan’ın oynadığı role işaret etti.

Yiğitel, “40 yılı aşkın süredir bu ülkenin kanını emen FETÖ’yü temizleyen, 50 yıldır bu millete musallat olan PKK’yı bitiren bir lider var. Devletin tüm kılcal damarlarına sızan, istihbarat bilgilerini dış güçlere servis eden alçakları ortadan kaldırdı. Erdoğan sadece bir siyasi figür değil; bu milletin yeniden dirilişine öncülük eden adamdır” dedi.

"ERDOĞAN'I SEVMEYELİM DE TAŞA MI DÖNELİM"

Yiğitel, konuşmasının sonunda ise dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

“Bize hayatı kolaylaştıran, bu ülkenin önündeki iki büyük prangayı, FETÖ ve PKK’yı söküp atan, her gün milletinin refahı için çarpışan bir lideri sevmeyelim de taşa mı dönelim?”