Memur anne ve babalara müjde: Doğum izni düzenlemesi hayata geçiriliyor

Günümüzde kadınlar için doğum izni, memurlarda da SSK'lılarda da doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor.
Babalara verilen izin ise memurlarda 10 ve işçilerde 5 gün.
Bu kapsamda yeni bir düzenlemeye gidildi..
MEMURLARA DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ
Yeni düzenlemeyle kadın ve erkek memurların doğum izinlerinde yeni döneme geçildi.
Hayata geçirilecek yeni düzenlemeyle memurlara, doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı..
MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ
Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
İLKÖĞRETİM ÇAĞINA KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI TANINDI
Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.