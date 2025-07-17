Memur anne ve babalara müjde: Doğum izni düzenlemesi hayata geçiriliyor

Günümüzde kadınlar için doğum izni, memurlarda da SSK'lılarda da doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor.

Babalara verilen izin ise memurlarda 10 ve işçilerde 5 gün.

Bu kapsamda yeni bir düzenlemeye gidildi..

MEMURLARA DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemeyle kadın ve erkek memurların doğum izinlerinde yeni döneme geçildi.

Hayata geçirilecek yeni düzenlemeyle memurlara, doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı..

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

İLKÖĞRETİM ÇAĞINA KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI TANINDI

Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: