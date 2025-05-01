MEMUR-SEN'in Ankara'da '1 Mayıs' buluşması

DHA

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) üyeleri, Ankara'da 13 yıl aranın ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir araya geldi.

MEMUR-SEN Konfederasyonu üyeleri, Genel Kurul toplantısında alınan kararla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bahçelievler Anıt Park'ta bir araya geldi.

"MÜLAKAT KALDIRILSIN"

Ankara'da en son 1 Mayıs 2012'de gerçekleştirilen 1 Mayıs etkinliğinin ardından 13 yıl sonra yeniden 1 Mayıs için toplanan yaklaşık bin kişi, "1'inci dereceye 3600 verilsin", "Vergide adalet" ve "Mülakat kaldırılsın" yazılı pankart ve dövizleri taşıdı.

"LGBT BORAZANLARINA 'SUS' DEME GÜNÜ"

MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs'ın kardeşliğin, birliğin, emeğin ve dayanışmanın günü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Bizim için 1 Mayıs, emperyalizme karşı küresel adaleti, kapitalizme karşı alın terini, zulme karşı mazlumu savunma günüdür. 1 Mayıs, emeği istismar edenlere, kaos ve kargaşa peşinde koşanlara 'dur' deme günüdür. 1 Mayıs, küresel ifsat şebekelerine, aile düşmanlarına, LGBT borazanlarına 'sus' deme günüdür. Gelir dağılımında adalet için haykırmak, alın terinin değerini savunmak için buradayız.

"EMEK VE EKMEK İÇİN BURADAYIZ"