Memur zammı bu hafta belli olacak

Milyonlarca memurun gözü bu haberde...

Memur zammında takvim işliyor. 11 hizmet kolunda uzlaşı sağlandı.

HAKEM KURULU KARARINI VERECEK

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararının ardından belli olacak.

Hükümet son teklifinde memura 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermişti.

2027 yılı için sunulan teklif ise yüzde 4 artı 4 oldu. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış için ek teklifte bulunuldu.

HAKEM KURULU OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALACAK

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor.

Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

KARAR BAĞLAYICI OLACAK

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak.

Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

MİLYONLARCA KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek.

Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.

SON TEKLİF

Hükümet son olarak taban aylığında bin liralık iyileştirme,

2026 için yüzde 11+7, 2027 için de yüzde 4 + 4 zam teklif etmişti.

Memur-Sen ise gelecek yıl için yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam istemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise toplu sözleşme görüşmelerinde, hizmet kollarına göre elde edilen kazanımlara ilişkin paylaşım yaptı.

Müzakere süreçlerinde kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunduğu belirtildi.

11 hizmet kolunun tamamında memurların mali ve sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandığı ifade edildi.

Kamu İşveren Heyeti'nin "emeği önceleyen ve mali disiplini gözeten bir yaklaşım sergilediği" vurgulandı.

TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

Süreç devam ederken hakem kuruluna üye göndermeyen tek memur konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş taleplerini açıkladı.

8 MADDEYLE SIRALADILAR

Konfederasyon Başkanı Orhan Yıldırım, karar verici tek ismin Cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederken 8 maddeyle taleplerini sıraladı.

Madde madde açıklanan taleplerde rakamların yüksekliği dikkat çekerken, taleplerin masaya gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

İŞTE O TALEPLER

Birleşik Kamu-İş'in 6 maddelik talep listesi:

- En düşük maaş yoksulluk sınırı olan 86 bin TL seviyesine çıkarılsın.

- Ücretliler için tek oranlı veya düşük dilimli vergi sistemi getirilsin.

- Büyükşehirlerde görev yapan memurlara aylık kira yardımı verilsin.

- Yılda en az 2 kez, en yüksek memur maaşının 2 katı kadar ikramiye ödensin.

- Fazla mesai, risk ve sorumluluk ödemeleri artırılsın.

- Doğum, babalık ve engelli aile desteği izinleri artırılsın; ücretsiz izin hakkı güvenceye alınsın.

- Çalışanlara ücretsiz periyodik sağlık taraması yapılsın.

- Evlenme ve çocuk yardımıyla ulaşım desteği artırılsın.