Memurlar grevde mi, kaç gün? 18 Ağustos 2025 kamuda grev kararı...

Toplu sözleşme zammı, milyonların gündeminde...

Hükümet, toplu sözleşme zammı için 2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam teklifinde bulunmuş ve memur ve memur emeklilerinin taban aylığında 1000 TL artış önerilmişti.

Ancak sendikalar, bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek masadan kalktı.

Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Bu nedenle, 18 Ağustos Pazartesi memurlar grevde mi sorusu gündemin merak sorusu oldu.

Kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar, "Memurlar grevde mi, neden, kaç gün sürecek" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki; 18 Ağustos 2025 memurlar grevde mi? İşte son detaylar...

MEMURLAR GREVDE Mİ 18 AĞUSTOS 2025

Memur-Sen tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımla birlikte iş bırakma eylemi yapılacağı açıklandı.

Memur-Sen paylaşımında; "Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz! Emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakıyor, Ankara mitinginde buluşuyor, Maliye ve Hazine Bakanığı'na yürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kamu kurumları bugün kapalı değil ancak iş bırakma eylemine katılan memurlar nedeniyle hastaneler, okullar, vergi daireleri ve çeşitli devlet kurumlarında hizmetlerde yavaşlama ya da aksama yaşanması bekleniyor.