Memurlar zam teklifini beğenmedi: İş bırakma eylemine gittiler

Memur ve memur emeklisinin gözü zam haberinde...

Hükümet, toplu sözleşme zammı için 2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam teklifinde bulunmuş ve memur ve memur emeklilerinin taban aylığında 1000 TL artış önerilmişti.

SENDİKALAR TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Ancak sendikalar, bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek masadan kalktı.

MEMURLAR İŞ BIRAKTI

Bu gelişmenin ardından Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Bu nedenle birçok kamu kurumunda bugün hizmetlerde aksama yaşanması bekleniyor.

HİZMETLERDE AKSAMA YAŞANABİLİR

18 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil bulunmadığından kamu kurumları kapalı olmayacak.

Ancak iş bırakma eylemine katılan memurlar nedeniyle hastaneler, okullar, vergi daireleri ve çeşitli devlet kurumlarında hizmetlerde yavaşlama ya da aksama yaşanması bekleniyor.

MEMUR-SEN DUYURDU

Memur-Sen tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımla birlikte iş bırakma eylemi yapılacağı açıklandı.

Memur-Sen paylaşımında; "Gelirse adalet, ücrette denge istiyoruz! Emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakıyor, Ankara mitinginde buluşuyor, Maliye ve Hazine Bakanığı'na yürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

İZBAN SEFERLERİ DURDU

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir’de raylı ulaşımı da durdurdu.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), eylem nedeniyle bugün tren seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesi taleplerini açıklamış, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam istemişti.

Hükümet ise 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önermişti.

Hükümet ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış önerdi.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor.