Memurlara ek Ocak 2026 ödemesi! Direkt IBAN'a yatacak...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurları maaşlarını her ay çalışmadan önce, yani peşin olarak ayın 15'inde alır.

Örneğin 15 Aralık’ta ödenen maaş, 15 Aralık - 14 Ocak tarihleri arasındaki dönemi kapsar.

Ancak memur maaşlarına yapılan zamlar, yasal düzenleme gereği 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu nedenle 15 Aralık'ta ödenen maaşın içinde yer alan 1 Ocak - 14 Ocak arasındaki 14 günlük bölüm, zamlı değil eski katsayılar üzerinden hesaplanmış olur.

Zamların yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu süre için oluşan maaş farkı daha sonra ayrıca ödenir.

Söz konusu ödeme, kamuoyunda "14 günlük maaş farkı" olarak adlandırılır.

MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNÜ

14 günlük maaş farkları, 15 Ocak'ta yatan ana maaşla birlikte yatmaz.

Genellikle muhasebat sisteminin (KBS) açılması ve bordroların ayrıca düzenlenmesi gerekir.

Bu nedenle ödemeler, kurumdan kuruma değişmekle birlikte genellikle 20 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında personelin banka hesaplarına ayrıca gönderilir.