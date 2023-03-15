Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile görüştü İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Akşener ile Davutoğlu arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İyi Parti ile Gelecek Partisi arasında temas kuruldu.

Görüşme, iki partinin liderleri tarafından gerçekleştirildi.

1 saat 15 dakikalık görüşme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Akşener-Davutoğlu zirvesi, İyi Parti Genel Merkezi'nde düzenlendi. Basına kapalı görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

İyi Parti açıklama yaptı

İyi Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda şöyle denildi:

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile Genel Merkez'imizde bir araya geldi. Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.

Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Temaslarını sürdüren Davutoğlu, bugün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kenti ziyaret ederek, depremzede vatandaşlarla buluşmuştu.