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    Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

    Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kırmızı halı ve zabıta tören mangası eşliğinde karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 14:25
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında ziyaret eden Akşener, zabıta tören mangası eşliğinde karşılandı.

    Karşılamada Akşener için yapılan hazırlık dikkat çekti.

    Zabıta tören mangası karşıladı, kırmızı halı serildi

    İki isim, serilen kırmızı halının üzerinde yürüyerek İBB binasına giriş yaptı.

    Görüntüler sosyal medyada gündem olurken abartılı karşılama töreni eleştirilere neden oldu.

    Akşener ve İmamoğlu, daha sonra baş başa görüştü.

    Öte yandan bu ziyaret, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başkan seçilmesinin ardından ilk ziyareti oldu.

    Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ViDEO

    Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu nu ziyaret etti #1

    Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu nu ziyaret etti #2


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