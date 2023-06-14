Meral Akşener muhaliflere rest çekti: İsteyen karşıma çıkabilir İyi Parti'nin GİK üyeleriyle yaptığı toplantıda parti içindeki muhalif isimlerin, Meral Akşener'e karşı aday çıkarmak istediği öğrenildi. Akşener’in ise muhalif üyelere, “Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım” sözleriyle yanıt verdiği belirtildi.

ensonhaber.com

Türkiye, zorlu seçim sürecini geride bıraktı.

Ancak seçimlerin etkisi hala sürüyor.

Sandıktan çıkan sonuçlarla hüsrana uğrayan muhalefette iç hesaplaşma başladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa talepleri yükselmeye devam ederken İyi Parti'de de durum pek farklı değil.

Seçimlerin ardından partinin ağır topları Aytun Çıray ve Ahat Andican istifa etti.

Akşener'e muhalif isimler harekete geçti

Yaşanan istifalar sonrası ise İyi Parti içerisinde Meral Akşener yönetimine muhalif isimler harekete geçti.

İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Etkem Baykal, Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurdu.

Baykal, "Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir KADRO ve GENEL BAŞKAN adayı ile yola devam edeceğimizi TÜRK milletine saygı ile duyururuz." dedi.

GİK toplantısı gergin geçti

Bu gelişmeler üzerine ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin genel merkez ek binasında GİK üyeleriyle toplantı yaptı.

28 Mayıs seçimlerinden sonra partilileriyle bir araya gelerek hem seçimleri değerlendiren hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Akşener, GİK üyelerinin seçim değerlendirmelerini dinledi.

Muhalifler aday çıkarmak istiyor: Akşener'den yanıt geldi

Bazı üyeler, Akşener’e, “200 kişi olan Kurucular Kurulu’nun istifalar nedeniyle 131’e düşmesinden endişe duyduklarını” iletti.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre gergin geçtiği belirtilen toplantıda, Akşener’e muhalif isimlerin kurultayda Akşener’in karşısına aday çıkarmak istediği öğrenildi.

Akşener’in ise muhalif üyelere, “Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım.” sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.