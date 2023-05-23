Meral Akşener’den itiraf: Erzurum olayından sonra kazanacağımızı düşündüm İyi Parti Lideri Meral Akşener, seçimin ilk turunda uğradıkları hüsrana dair itiraflarda bulundu. Akşener, İmamoğlu'nun Erzurum'da yaşadıkları sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi birinci turda kazanacağını sandığını belirtti.

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Türkiye 28 Mayıs’ta yeniden sandık başında...

Cumhurbaşkanlığı seçimi için kurulacak olan sandıklarda ilk turda en çok oyu alan iki isim yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yarış gerçekleşecek.

Kritik seçimler öncesinde yüzde 5’in üzerinde oy alan Sinan Oğan, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceğini duyurdu.

Büyük yankı uyandıran gelişmelerin ardından siyasi liderler, katıldıkları programlarla vaatlerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Gündemi değerlendirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında seçim sürecini değerlendirdi.

Gündemi değerlendiren Akşener, seçim sürecine dair dikkat çekici itiraflarda bulundu.

Erzurum mitingi itirafı geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını söylediği İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu seçimler öncesinde Erzurum'da miting düzenlemişti.

Ekrem İmamoğlu’nun otobüsüne taş atılması sonrasında muhalefet kanadı 'mağdur' algısı oluşturmaya çalışmıştı.

"Erzurum'dan sonra kazanırız sandım"

İmamoğlu'nun Erzurum'da yaşadıkları sonrasında Kılıçdaroğlu'nun seçimi birinci turda kazanacağını sandığını belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı: