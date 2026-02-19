Dizisi final kararı almıştı! Şebnem Bozoklu'dan dikkat çeken paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyük umutlarla ekranlara gelen Rüya Gibi, reyting yarışına yenik düştü. Ahsen Eroğlu, Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu’nun rol aldığı dizi için 13. bölümde final kararı alındı.

Reytingleri artırmak için yayın günü değiştirilen yapım, alınan önlemlere rağmen beklenen yükselişi yakalayamadı.

"13. BÖLÜM SON"

Dizinin sevilen karakteri Fiko’ya hayat veren Şebnem Bozoklu ise final kararının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. TikTok’ta yayınladığı videoya “13. bölüm son bölümümüzmüş” notunu düşen Bozoklu’nun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.