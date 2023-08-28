Meral Akşener'in sert sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum Partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini duyurduğu konuşmasında mayıs genel seçimlerinin nasıl kaybedildiğine dikkat çeken ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alan Meral Akşener'e ilk cevap geldi. Kılıçdaroğlu, "Nezaketsizlik yapmış olurum" dedi.

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Seçim mağlubiyetinin ardından partisinin kurultayında konuşan ve yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, sessizliğe bürünmüştü.

26 Ağustos'ta sessizliğini bozan Akşener, CHP Genel Başkanı ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı.

Seçim mağlubiyetinin nedenlerine dikkat çeken Akşener, hedefe Kılıçdaroğlu'nu koydu.

İsim vermeden bombaladı

Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl engel olmaya çalıştıklarını anlatan Akşener, Kılıçdaroğlu için isim vermeden "Oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk", "Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık", "Önce ben diyenlerle uğraştık", "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" nitelemelerinde bulundu.

Bu sert sözlerden sonra CHP tarafı ve Kılıçdaroğlu sessizliğe bürünürken, Cumhuriyet'e konuşan CHP Lideri'ne bu sözler soruldu.

"Akşener'in sözleri yoruma dayalı"

Konu hakkında ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, yine yorum yapmamayı tercih etti.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık yapmış olurum, nezaketsizlik yapmış olurum." dedi.