Merkez Bankası açıkladı: 50 kuruş üretimi durdurulacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), artan üretim maliyetleri nedeniyle 50 kuruş basımına son vereceği iddiası sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

Günlük hayatın en küçük alışverişlerinde bile artık neredeyse kullanılmayan 50 kuruşun tedavülden kalkacağı yönündeki söylenti, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

10 ve 25 kuruşun ardından 50 kuruş üretiminin de durdurulacağı haberlerine yetkililerden açıklama geldi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Geçtiğimiz yıl artan maliyetler nedeniyle 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimini durduran Darphane hakkında bu kez 50 kuruşlara yönelik benzer bir karar alınacağı iddiası gündeme geldi.

Ekonomistler, bir 50 kuruşluk madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL’yi aştığını, 1 TL için ise 4,3 TL harcandığını belirterek bu söylentileri güçlendirdi.

Ancak Darphane kaynakları iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, 50 kuruşluk madeni paraların basımının devam ettiği ve üretimin durdurulmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.