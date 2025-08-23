Merkez Bankası duyurdu: O banka hesapları tarihe karışıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünden itibaren Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona erdiğini duyurdu.

Tüzel kişiler için şubat ayında kaldırılan uygulamanın son yapılan duyuruyla birlikte artık gerçek kişilerin hesaplarında da yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını belirtildi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada KKM için çıkış sürecinin tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağı aktarıldı.

TÜM HESAPLARIN VADELERİ SONA ERECEK

Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurgulamıştı.

Bu kapsamda atılan yeni adımla birlikte, tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.